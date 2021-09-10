Bilecik'te bir fabrikada çalışan 14 kaçak işçi yakalandı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki bir metal fabrikasında izinleri bulunmamasına rağmen çalıştırılan 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Osmaneli ilçesi Selimiye köyü sınırlar içerisinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında kaçak işçi çalıştırıldığı ihbarını alan Osmaneli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrikaya baskın düzenledi. Baskında çalışma izni bulunmayan 12 si Afgan, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 14 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, 4 Afgan şahsın uluslararası koruma kartı, 2 Suriye uyruklu şahsın geçici koruma kartı diğer 8 Afgan şahsın kimlik kartının olmadığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken, yakalanan yabancı uyruklu şahıslara kişi başı 4 bin 746 lira cezai işlem uygulandı. - BİLECİK