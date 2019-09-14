Bilecik'te "Bir Gelecek, Birlikte Gelecek" projesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Bir Gelecek, Birlikte Gelecek" projesi kapsamında futbol oynayan çocuklara forma ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Bir firma tarafından, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, en güzel yatırımın çocuklara yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, "Bugün 60 futbolcu çocuğumuza forma ve ayakkabı desteği vererek çocuklarımızı sevindirdik." dedi.

Dernek başkanı ve proje koordinatörü ve Mustafa Alpay da gençlerin sporla buluşturulmasına önem verdiklerini belirterek, "Projeyle gençlerin spor olanaklarını artırmayı ve onları geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.