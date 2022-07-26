Bilecik'te bir işyerinin bacasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te bir işyerinin bacasında çıkan yangın korkuttu

26.07.2022 11:03
Bilecik'te bir işyerinin bacasında çıkan yangın korkuttu

Bilecik'te bir işyerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te bir işyerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tebaşı Mevkiinde hizmet veren ızgara salonunun bacasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakınca ilk müdahaleyi iş yeri sahibi yaptı. Ardından olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlerin işyerine ulaşmadan anında müdahaleyle söndürdü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, ekipleri işyerlerini baca temizliği konusunda uyardı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Çocuklar yaz bilim kampında hem öğreniyor hem eğleniyor Çocuklar yaz bilim kampında hem öğreniyor hem eğleniyor Şüpheli araçta 18 gram metamfetamin ele geçirildi Şüpheli araçta 18 gram metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te bir işyerinin bacasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:56 Programında editörlüğünü yapıyor! Müge Anlı'nın erkek kardeşi ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor
10:52 Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı
10:44 Kriz kâhini olarak anılan Prof. Dr. Nouriel Roubini: 1970'ler ve 2008'dekinden çok daha kötüsü yaşanabilir
10:30 Çarptığı kişinin ölümüne neden olan Brezilyalı yıldız futbolcu alkol testine girmeyi reddetti
10:11 Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak
09:58 Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıkartıldı
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:28 Durak haricinde otobüsten inmek isteyen yolcu, kadın şoföre saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 11:03:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te bir işyerinin bacasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement