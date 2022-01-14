Bilecik'te bir kişinin vurulmasıyla sonuçlanan olayın 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bilecik'te dün 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışmada bir kişinin ayağından silahla vurulması olayında yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki bir dairede meydana gelmişti. Hikmet D. ve Çağatay O.'nun bulunduğu eve aralarında alacak verecek meselesi olan Azat K. ile yanında bulunan arkadaşları Mesut G. ve Egemen A. Bozüyük'ten geldi. Evde yaşanan tartışma sonucu Azat K. yanında getirdiği silahla Hikmet D.'yi sol ayağından vurarak, yanında gelen şahıslarla birlikte kiraladıkları araçla birlikte kaçtılar.

Ekiplerin tizi çalışması yakalandılar

Şahıslar, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekiplerinin titiz alışması sonucu yakalandı. Olay yerinde kullanılan silah ise şahsın Bozüyük'te bir evde sakladığı öğrenen ekipleri hemen eve baskın yaptılar. Olayda kullanılan silahı da evde bulan ekipler, gözaltına aldıkları Mesut G. Azat K. Egemen A.'yı Bilecik'e getirildi. Şahıslar emniyetteki sorgusunun ardından bugün Bilecik Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, yaralanan Hikmet D.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK