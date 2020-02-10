Bilecik'te bir kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te bir kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te bir kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Bilecik'te bir kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri tutuklandı.

Bilecik'te bir kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Bilecik'te bir kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri tutuklandı.

İstasyon Mahallesi'nde, Hızlı Tren Yolu mevkisinde Ö.C, H.İ, S.S. ve O.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.Y, sert bir cisimle başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan Ö.C, H.İ. ve S.S, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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