Bilecik'te bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Bilecik'te bir köy karantinaya alındı
6 saat önce
Bilecik'te 60 kişinin yaşadığı köy, bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.
Bilecik'te 60 kişinin yaşadığı köy, bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyünde ikamet eden bir kişinin yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yapılan korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından köy karantinaya alındı. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu köyü 14 günlüğüne giriş çıkışlara kapatırken, köye sadece zorunlu ihtiyaç malzemeleri alınıyor. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Sevgilisini öldüren uzman çavuş: Nizamiyeden çıkmadığı için ateş ettim Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı