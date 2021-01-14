Bilecik'te bir köy Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Bilecik'te bir köy Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı

14.01.2021 23:33
Bilecik'te bir köy Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı, System.String[]

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina uygulandı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında toplandığı, koronavirüs vakaları ve temaslı sayısının yüksek olması nedeniyle Yukarıçaylı köyüne giriş çıkışların ikinci bir karara kadar kısıtlandığı belirtildi.

Hıfzıssıhha Kurulu, Yenipazar, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te bir köy Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika


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