Bilecik'te bir köyde uygulanan karantina sonlandırıldı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan köyde hayatın normale döndüğünü belirtti.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyünde uygulamaya koyulan karantina süresinin tamamlandığını ifade etti.

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına teslim olmak üzere 14 gün önce kente gelen ve şüpheli semptomları bulunan 69 askerden bazılarının birliklerine geri teslim edildiğini aktaran Şentürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz hafta birliklerine teslim olmak üzere kente gelen ve şüpheli semptomları bulunan askerlerimizden birçoğunun karantina süresi tamamlandı ve geri birliklerine gönderildi. Şu an müşahede altında tuttuğumuz ve steril tek kişilik odalarda misafir ettiğimiz askerlerimiz de peyder pey sonuçları çıktıkça birliklerine teslim edilecek. Onlar bizim misafirimiz, ailelerimiz bu konuda müsterih olsun."

Şentürk, bazı askerlerin ise karantina sürecinin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ertuğrulgazi Öğrenci Yurdunda devam ettiğini kaydetti.