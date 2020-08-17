Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı İçköy Mahallesinde pozitif koronavirüs vakasının görülmesi nedeniyle bölge 14 gün karantinaya tabi tutuldu.

Karantinaya ilişkin Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, İçköy'deki Kovid-19 pozitif vakasının, İstanbul'da katıldığı bir düğünde temas sonucu oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Düğünde temas edilen kişi sayısının fazla olduğu vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 17 Ağustos saat 20.00'den 31 Ağustos saat 20.00'ye kadar giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına." denildi.

Kararda ayrıca 14 günlük karantina süresince İçköy Mahallesi'nde yapılacak olan düğün, nişan, sünnet ve benzeri tüm organizasyonların iptal edildiği bildirilirken, "Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." uyarısı yapıldı