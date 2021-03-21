Bilecik'te bir mahalleye koronavirüs karantinası - Son Dakika

Bilecik'te bir mahalleye koronavirüs karantinası

21.03.2021 18:54
Bilecik'te bir mahalleye koronavirüs karantinası, System.String[]

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesine bağlı İncirli köyü Bostancılar Mahallesi, artan koronavirüs vakalarının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesine bağlı İncirli köyü Bostancılar Mahallesi, artan koronavirüs vakalarının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Gölpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandı. Kurul, artan vakaların ardından İncirliği köyüne bağlı 12 haneli Bostancılar Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi. Kurul kararında, "Gölpazarı İlçesi İncirli Köyü Bostancılar Mahallesinde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci, 28'inci ve 72'nci maddeleri kapsamında, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiş olup ilgili mahalleye giriş ve çıkışlar 21 Mart 2021 saat 16.00 itibari ile sınırlandırılmıştır" denildi.

Karantina kararının ardından İncirli köyü Bostancılar Mahallesi'ne giriş çıkışlar kısıtlanırken, karantinadakilerin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.VALİ SOSYAL MEDYADAN UYARDI Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise artan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medya hesaplarından ev ziyaretleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Vali Şentürk, "Kıymetli Bilecikli hemşehrilerimiz, iki defa tedbirlerle kontrol altına aldığımız koronavirüs vakaları tekrar yükselişe geçti. Kontrollü normalleşme sürecini yeniden kapanma sürecine dönüştürmeyelim. Eş-dost, aile, akraba ziyaretleri, ev ziyaretleri, çevre illere veya bu illerden ziyaretler, parklarda bir araya gelmeler, öne çıkan bulaşı nedenleri olarak görülmekte olup, her ortamda, gereken tedbiri elden bırakamayız. Maske, mesafe, temizlik hususunda hepimiz tedbirli olmak durumundayız" ifadelerini kullandı. 1 HAFTADA ORAN 32,92 ARTTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında yüksek riskli iller arasında 'turuncu' listede yer alan Bilecik'teki koronavirüs vakalarının bir önceki haftaya göre 100 binde 81,38'den 32,92 artışla 114,30'a yükseldiği görüldü.


Bilecik'te bir mahalleye koronavirüs karantinası
Bilecik'te bir mahalleye koronavirüs karantinası
Bilecik'te bir mahalleye koronavirüs karantinası

Hıfzıssıhha Kurulu, Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te bir mahalleye koronavirüs karantinası - Son Dakika


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