"Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür" paylaşımını yapan öğretim üyesi için soruşturma açıldı - Son Dakika
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"Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür" paylaşımını yapan öğretim üyesi için soruşturma açıldı

08.02.2023 13:18

Türkiye, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilde binlerce insanın ölümüne neden olan depremle yıkıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker'in paylaşımları ise tepki çekti. Paylaşımlarında, "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi" diyen Göker hakkında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce idari soruşturma başlatıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"DEPREM VE BİNALAR ÖLDÜRMEZ, ALLAH ÖLDÜRÜR"

Prof. Dr. Göker, "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır" dedi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki çeken paylaşımların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalarından dolayı idari soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda verilecek karar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Bilecik'te 'Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür' paylaşımı yapan öğretim üyesi için soruşturma açıldı
Bilecik'te 'Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür' paylaşımı yapan öğretim üyesi için soruşturma açıldı
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Bilecik, Deprem, Güncel, Son Dakika

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