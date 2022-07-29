Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü Yunuslar Mahalle Çanakkale Şehitleri Sokak üzerinde Ahmet Karabacak'a ait samanlıkta dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören köylüler durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye ekibi ile bir su tankeri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, büyük bir maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te samanlık yangını - Son Dakika

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