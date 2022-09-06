Gece yan yana park halindeki 11 aracın lastikleri kesildi - Son Dakika
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Gece yan yana park halindeki 11 aracın lastikleri kesildi

06.09.2022 13:02
Gece yan yana park halindeki 11 aracın lastikleri kesildi

Bilecik'te bir sokak üzerinde yan yana park halindeki 11 aracın dün gece lastikleri kesildi.

Bilecik'te bir sokak üzerinde yan yana park halindeki 11 aracın dün gece lastikleri kesildi. Sabah araçlarına binmek için gelen sürücüler olay karşısında şok oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde yan yana park halindeki araçlarına sabah işe gitmek için gelen sürücüler şok yaşadı. Araçların bazıların ön, bazıların arka lastikleri patlamış halde bulun sürücüler durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede lastiklerin kesici bir aletle patlatıldığını belirledi. Gece saat 02: 50'de meydana geldiği belirlenen olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"Gece ne olduğu belirsiz kişiler geliyor bağırıyor çağırıyor, garip garip hareketler"

Araç sahiplerinden Murat Sarı, kendi aracının bir lastiğin kesildiğini bir tanesinin de darbe aldığı söyleyerek, "Buraya da bıçağı saplamış ama patlatamamış lastiği. Aldığımız bilgiye göre 11 tane aracın lastiğini doğramışlar. Benim aracım bu. Sabahleyin işe gittim. Lastiğimin patladığını telefonla ilettiler. Geldik, durum belli. Sokakta bir düzensizlik var. Gece ne olduğu belirsiz kişiler geliyor bağırıyor çağırıyor, garip garip hareketler. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim" dedi.

Öte yandan yaşanan o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Gazipaşa, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece yan yana park halindeki 11 aracın lastikleri kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gece yan yana park halindeki 11 aracın lastikleri kesildi - Son Dakika
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