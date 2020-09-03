Bilecik'te bir zabıtanın korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı bir personelin korona virüs testi pozitif çıkarırken, temaslı bulunan 2 zabıta da karantina alındı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı Ersin K., yüksek ateş şüphesi ile Bilecik Devlet Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Ersin K. ve temaslı 2 zabıta karantinaya alınırken, şahsın Bilecik'te korona virüs denetim ekibinde olduğu ekipte çeşitli kurumlardan 5 kişinin bulunduğu öğrenildi. - BİLECİK