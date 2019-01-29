Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Birleşik Metal İş Sendikası'na Bağlı İşçiler Kan Bağışı

Bilecik'te Birleşik Metal İş Sendikası'na Bağlı İşçiler Kan Bağışı

16 dakika önce

Bilecik'te bir fabrikada çalışan Birleşik Metal İş Sendikası'na bağlı işçiler Türk Kızlay'ına kan bağışında bulundular.

Bilecik'te Birleşik Metal İş Sendikası'na Bağlı İşçiler Kan Bağışı, System.String[]
Bilecik'te bir fabrikada çalışan Birleşik Metal İş Sendikası'na bağlı işçiler Türk Kızlay'ına kan bağışında bulundular.

Bilecik merkez Vezirhan Beldesinde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Birleşik Metal İş Sendikası'na bağlı işçiler Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundular. Yapılan kan bağışı hakkında bilgi veren fabrikanın sendika Baş Temsilcisi Saim Taşgın, bugün çalışan işçi arkadaşlarıyla birlikte güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Bugün fabrikamıza gelen Türk Kızılay'ı yetkilerine kan bağışında bulunduk. Katılım sayısı gayet iyi oldu. 'Kan ver hayat kurtar' sloganına bizlerde katıldık. Bu kampanyaya tüm fabrika çalışanları işçi emekçi arkadaşlarımızın destek vermesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

Yaşam
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