Bilecik'te Birleşik Metal İş Sendikası'na Bağlı İşçiler Kan Bağışı
16 dakika önce
Bilecik'te bir fabrikada çalışan Birleşik Metal İş Sendikası'na bağlı işçiler Türk Kızlay'ına kan bağışında bulundular.
Bilecik
'te bir fabrikada çalışan Birleşik Metal İş Sendikası
'na bağlı işçiler Türk Kızlay'ına kan bağışında bulundular.
Bilecik merkez Vezirhan
Beldesinde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Birleşik Metal İş Sendikası'na bağlı işçiler Türk Kızılay
'ına kan bağışında bulundular. Yapılan kan bağışı hakkında bilgi veren fabrikanın sendika Baş Temsilcisi Saim Taşgın, bugün çalışan işçi arkadaşlarıyla birlikte güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Bugün fabrikamıza gelen Türk Kızılay'ı yetkilerine kan bağışında bulunduk. Katılım sayısı gayet iyi oldu. 'Kan ver hayat kurtar' sloganına bizlerde katıldık. Bu kampanyaya tüm fabrika çalışanları işçi emekçi arkadaşlarımızın destek vermesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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