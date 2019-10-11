Son Dakika Haberleri: Bilecik'te birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliği
Son Dakika Yaşam Bilecik'te birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliği

Bilecik'te birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliği

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 1. Amatör Liginde mücadele eden Bilecikspor'un birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliğine katıldı.

Bilecik'te birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliği, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 1. Amatör Liginde mücadele eden Bilecik spor'un birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliğine katıldı.


Etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecikspor Kulüp Başkanı Aydın Avcı ve yönetim kurulu üyeleri ile iş adamları katıldı.


"Bilecikspor Bilecik'in ortak değeridir"


Bilecikspor'un Bilecik'in ortak değeri olduğunu anlatan Vali Şentürk, "Bilecikspor Bilecik'in ortak değeridir. Bileciksporun düzenli ve sürdürülebilir bir akarı olmalıdır. Yardım amaçlı organizasyonlara ihtiyaç duymadan, kendi akarını oluşturmuş bir sportif altyapıyla ve bunun üzerinde çalışarak da başarı yakalanabilir. Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim' diyor. Bizde gençlerimizin her yönüyle, karakter olarak da düzgün yetişmesinin takipçisi olalım. Gençlerin bu yönüyle yetişmesinde Bilecikspor yönetiminin ağır sorumluluğu var. Sporla uğraşan gençlerde, bir takımda ortak iş yapma becerisi gelişiyor. Bir disiplin anlayışı oluşuyor. Spor, gençlerimizin hem ahlaklı, hem çalışkan, hem de disiplinli olması noktasında karakter gelişimine de katkısı oluyor. Bilecikspor'dan bu sorumluluğu da yerine getirmesini istiyoruz. Bu konuda paslaşmamız ve destek olmamız lazım. Enerji ve sinerji oluşturmalıyız" dedi.


Bilecikspor Kulüp Başkanı Aydın Avcı ise, Bilecikspor'un faaliyetleri ve çalışmaları hakkında sunum yaparak, hedeflerinin spor kulübünü faaliyet gösterdiği alanlarda sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaştırmak, ulusal düzeyde rekabet edecek alt yapıyı oluşturmak, topluma spor kültürünü benimsetmek ve milli takıma oyuncu yetiştirmek olduğunu bildirdi. - BİLECİK

Semih Şahin, Aydın Avcı, Jandarma, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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