Bilecik'te bisiklet kullanıcılarına bisiklet bakımı ve temel bisiklet kültürü anlatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te bisiklet kullanıcılarına bisiklet bakımı ve temel bisiklet kültürü anlatıldı

25.04.2022 10:17
Bilecik'te bisiklet kullanıcılarına bisiklet bakımı ve temel bisiklet kültürü anlatıldı

Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen bisiklet etkinliğinde, bisikletlerin bakımı, temel bisiklet kültürü anlatımı ve özel parkurda sürüş konuları anlatıldı.

Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen bisiklet etkinliğinde, bisikletlerin bakımı, temel bisiklet kültürü anlatımı ve özel parkurda sürüş konuları anlatıldı.

Trafikte güvenli bisiklet kullanımının artırılması ve çevrenin korunmasında bisikletin rolüne dikkati çekilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet kullanıcıları bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi bahçesinde bir araya gelen çocuk bisikletliler önce Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz eşliğinde bisiklet bakımlarını yaptı.

Yavuz, daha sonra katılımcılara güvenli bisiklet kullanımı, trafikte bisikletlilerin uyması gereken konular ile sürüş yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Belediye bahçesinde sürüş tekniklerinin anlatıldığı etkinlikte bisikletli çocuklara hazırlanan hediyeler verildi.

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Kent Konseyi, Bisiklet, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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