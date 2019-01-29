Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Bisiklet Sizi Kütüphanelere, Kütüphaneler Sizi Bilgiye Taşır" Etkinliği

Bilecik'te "Bisiklet Sizi Kütüphanelere, Kütüphaneler Sizi Bilgiye Taşır" Etkinliği

4 dakika önce

Bilecik'te "Bisiklet Sizi Kütüphanelere, Kütüphaneler Sizi Bilgiye Taşır" etkinliği kapsamında bir grup çocuk, bisikletle kütüphaneye giderek toplu halde kitap okudu.

Bilecik'te
Bilecik'te "Bisiklet Sizi Kütüphanelere, Kütüphaneler Sizi Bilgiye Taşır" etkinliği kapsamında bir grup çocuk, bisikletle kütüphaneye giderek toplu halde kitap okudu.

İl Kütüphanesi Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği Temsilciliği tarafından "Pedallıyorum, Gelişiyorum" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup çocuk, bisikletle Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıkarak Bilecik İl Halk Kütüphanesi'ne gitti.

Çocuklar daha sonra kitap okuyarak etkinliğe katıldı.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Pınar Dengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanede yaklaşık 61 bin kitap bulunduğunu söyledi.

Dengiz, "Umarım bundan sonra kütüphane kullanma ve bisiklet kullanma konusunda duyarlılığımız daha fazla artar." dedi.

Amaçlarının herkese kütüphane alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz da çocuklara kütüphane alışkanlığı kazandırmak ve okumayı sevdirmek istediklerini dile getirdi.

Oğluyla kitap okuma etkinliğine katılan Erdoğan Ergün, bu tür faaliyetlerin artırılmasını istedi.

Kitap okuma farkındalığı için çocuğuyla kütüphaneye geldiğini kaydeden Ergün, "Oğlum 11 yaşından küçük olduğu için bisikletle katılamadık ama farkındalık için buradayız. Bu tür etkinliklerin fazlaca yapılmasını diliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:31 Kaynak: AA

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