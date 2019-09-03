Son Dakika Haberleri: Bilecik'te bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Bilecik'te bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

8 saat önce

Bilecik'te bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'te bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sanayi Rampası mevkisinden Bilecik istikametine bisikletiyle ilerleyen Uğur Dindar (13), servisten inen Özgür Küçük'e (20) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen bisiklet sürücüsü Uğur Dindar ile Özgür Küçük yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:04 Kaynak: AA
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