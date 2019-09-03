Bilecik'te bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
8 saat önce
Bilecik'te bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:04 Kaynak: AA
Bilecik'te bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sanayi Rampası mevkisinden Bilecik istikametine bisikletiyle ilerleyen Uğur Dindar (13), servisten inen Özgür Küçük'e (20) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşen bisiklet sürücüsü Uğur Dindar ile Özgür Küçük yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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