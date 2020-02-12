Bilecik'te Biyogaz Üretim Tesisi kurulması yönünde çalışma yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te bulunan 8 hayvancılık işletmesine Biyogaz Üretim Tesisi kurulması yönünde çalışma yapıldı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in destekleriyle Bilecik merkez, Yenipazar, Gölpazarı, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerin yer alan 8 adet hayvancılık işletmesine Biyogaz Üretim Tesisi kurulması yönünde çalışma yapıldı. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Necmettin Yoldaş, bu tesis ile yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji ihtiyacı karşılanacağını söyledi. Yoldaş, "Hayvancılık üretim tesis ve işletmelerinin enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanarak işletmelerin enerji giderlerinin tamamının karşılanması işletmelerin ekonomilerine katkı sağlanarak büyümeleri ve aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanması hedeflenmektedir. İlimiz toplam büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yüzde 10'ununa yakınını temsil eden bu işletmelerde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji ihtiyacı karşılanacaktır. Türkiye de ve dünyada yenilenebilir enerji kaynakları ile yurt dışındaki işletmelerden de örneklerle bu kaynakların verimli kullanımı ekonomiye katkılarını görüyoruz. Bu tesislerde hayvansal ve bitkisel atıklar değerlendirilerek biyogaz ve doğal gübre üretimi yapılacaktır. Bu sayede hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanacak hem de bitkisel ve hayvansal atıkların çevremize zarar vermesi önlenecektir. Bu doğa dostu tesisler bölgemizde yapılan hayvancılık faaliyetlerine dolaylı olarak katkı sağlayacak hem doğa dostu enerji üretimi hem de doğal gübre üretiminde yeni bir vizyon oluşturacaktır" dedi. - BİLECİK