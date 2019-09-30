Bilecik'te bol gollü hafta sonu

Bilecik 1. Amatör Lig'de geride kalan iki haftada 6 takım henüz mağlup olmadı.



Bilecik 1. Amatör Lig'de iki hafta geride kaldı. Bu hafta sonu oynanan karşılaşmalar da kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 14 takımın mücadele ettiği ligde bu hafta sonu toplamda 30 gol kaydedildi. 28 Eylül Cumartesi günü oynanan ligin açılış müsabakasında Osmaneli Gençlerbirliği Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor kendi evinde Bayırköyspor'a 2-0 mağlup oldu. Aynı gün Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadında oynanan mücadelede Bilecikspor, Akpınarspor'u 6-0 mağlup etti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadında oynanan Bilecik Gençlerbirliği Spor-Söğütspor müsakasını ise Söğütspor 8-0 kazandı.



Ligde 29 Eylül pazar günü oynanan müsabakalarında 1299 Bilecik Kulübü-1308 Osmaneli Belediyespor maçını deplasman ekibi 2-0, Bozüyük İçköyspor- Gölpazarı Belediyespor müsabakasın ev sahibi ekip 2-1, Vezirhanspor-Günesşpor müsabakasını ev sahibi ekip 4-2, Pazaryerispor-Yeşilyurtspor müsabakasını ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Bu müsabakalar sonrası ligde Söğütspor, Bilecikspor, Bayırköyspor, Bozüyük İçköyspor, Pazaryerispor, 1308 Osmaneli Belediye Spor ligde 2'de 2 yaparak puanlarını 6'ya çıkardı.



3'üncü hafta



Bilecik 1. Amatör Lig'de 3'üncü haftasında ise; 5 Ekim Cumartesi günü saat 15: 00'da Bozüyük İçköyspor-Vezirhanspor, Yeşilyurtspor-Gölpazarı Spor, 1308 Osmaneli Belediyespor-Akpınarspor karşı karşıya gelecek. 6 Ekim pazar günü saat 15: 00'da Söğütspor-1299 Bilecik Kulübü, Bayırköyspor-Bilecik Gençlerbirliği Spor, Güneşspor-Osmaneli Gençlerbirliğispor, Bilecikspor-Pazaryerispor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK