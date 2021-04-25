Bilecik'te boş köy evi çöktü - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde uzun süredir boş olan ev, büyük bir gürültüyle çöktü.

Edinilen bilgiye göre, İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde uzun süredir boş olan bir evde sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Evi büyük bir gürültüyle çökerken, köy sakinleri durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, AFAD ekipleri köye gelerek evde inceleme başlattılar. - BİLECİK