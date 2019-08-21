Son Dakika Haberleri: Bilecik'te büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yeni proje
Son Dakika Ekonomi Haber

Bilecik'te büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yeni proje

29 dakika önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesi Danişment köyünde hayata geçirilecek "Büyükbaş Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli Projesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik'te büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yeni proje, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar ilçesi Danişment köyünde hayata geçirilecek "Büyükbaş Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli Projesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Necmettin Yoldaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Projemizin amacı, köy bazında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bütün üreticilerin bir şirket bünyesinde bir araya getirilerek birlikte üretim modeli etrafında birleştirilmesi ve bu vesile ile köy genelinde tam donanımlı tek bir hayvancılık işletmesinin kurulmasının sağlanması; hayvancılığın geliştirilmesi amacı ile ihtiyaç duyulan kaliteli yemin köyün mevcut arazilerinde bir plan dahilinde toplulaştırma tekniği ile üretilmesinin sağlanarak tarla arazileri içindeki yem bitkileri alanı ve üretimini artırmaktır." dedi.
Projenin önemine dikkati çeken Yoldaş, " Fransa'da bir beldeden çıkan rokfor peyniri tüm dünyaya yayılıyor, neden Yenipazar Danişment köyünde ürettiğimiz ürünler her yere yayılmasın, neyimiz eksik? Hatta biz daha avantajlıyız. Sonuç olarak bu projenin ilimiz çiftçisine hayırlı ve uğurlu olması diliyorum." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Müdürlük yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Yenipazar, Bilecik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet'ten umre fiyatlarında büyük kampanya
Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yeni proje
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]