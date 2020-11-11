Bilecik'te cadde, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

Bilecik'te cadde, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı

11.11.2020 22:38
Bilecik'te cadde, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı, System.String[]

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla, toplu taşıma duraklarında, park/bahçe gibi alanlarda ve Atatürk ve Tevfikbey Caddelerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve...

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla, toplu taşıma duraklarında, park/bahçe gibi alanlarda ve Atatürk ve Tevfikbey Caddelerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri gereği Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Vali Şentürk yaptığı açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00 -16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına karar verildi. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, muhtar vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, oda başkanları, avukatlar, serbest muhasebeciler, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin ve çiftçilik belgesine sahip çiftçilerimizin muaf tutulmasına karar verildi. Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla, toplu taşıma duraklarında, park/bahçe gibi alanlarda ve Atatürk ve Tevfikbey Caddelerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalarda ve pazar esnafında HES kodu sorgulanıp, sorgu sonucu riskli çıkan kişilerin kamu kurum ve kuruşlarına alınmaması ve pazarcı esnafı ve çalışanların ise HES kodunu görevlilere göstererek tezgah açabilmesine, namaz çıkışlarında cami avlusu ve çevresinde satışların yasaklanmasına karar verildi. Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'inci maddeleri uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te cadde, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı

Toplu Taşıma, Bilecik, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te cadde, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı TİHA'nın 3. prototipi yolda Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, Atletico Madrid'in radarına girdi Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Batman'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi Beyaz Saray'a geçiş hazırlığı! Joe Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler gündeme geldi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi
Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı         
22:33
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber         
21:49
İntihara teşebbüs ihbarına giden polis, boğazı kesik kadın cansız bedeni buldu İntihara teşebbüs ihbarına giden polis, boğazı kesik kadın cansız bedeni buldu         
21:19
İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı         
21:11
Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor         
21:02
İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu         
20:28
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti         
19:48
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı         
15:53
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 22:49:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te cadde, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei