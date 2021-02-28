Bilecik'te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Bilecik'te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
28.02.2021 11:05
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bilecik'te cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bilecik'te cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerleri sessizliğe büründü.
Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların bulunduğu görüldü.
Uygulama noktalarında ise güvenlik güçleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.
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