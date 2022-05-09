Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
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Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı

09.05.2022 11:36
Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı

Bilecik'te seyir halinde olan cam yüklü tır alev alev yandı.

Bilecik'te seyir halinde olan cam yüklü tır alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük- İnegöl karayolunda seyir halindeki 42 AFA 452 plakalı tırın sürücüsü S.E., Mezitler mevkiine geldiğinde aracından dumanların yükseldiği gördü. Aracı hemen yolun sağ tarafına çeken sürücü yangın tüpüyle ilk müdahale yaptı. Alevler bir anda tüm aracı sararken, yangın iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Tır ve içindeki malzemeler kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı
Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bilecik, Yangın, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika


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