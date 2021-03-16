Bilecik'te cami cemaati İdlib'e briket ev bağışladı - Son Dakika

Bilecik'teki cami cemaati, Türkiye Diyanet Vakfı'nın İdlib'de savaş mağduru aileler için başlattığı "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" kampanyasına bir adet briket ev bağışladı.

Kent merkezinde bulunan Yediler Camii görevlileri ve cemaatinden oluşan hayırseverler, İdlib'deki savaş mağduru aileler için inşa edilen İyilik Konutlarına 7 bin 260 lira değerindeki 1 adet briket ev bağışında bulundular.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Ali Erhun, kampanyaya bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür ederek, "Her daim mazlumların yanında olan Vakfımızın başlatmışı olduğu bu kampanyaya destek olan Yediler Cami görevlileri ve cemaatine teşekkürlerimi iletiyorum. Bu bağışın herkes tarafından örnek alınmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK