Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" projesi
Son Dakika Yaşam Haber

Bilecik'te "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" projesi

2 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" projesinin toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" projesinin toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Müftüsü Necati Akkuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile ilçe müftülerinin katıldığı toplantıda, yaz Kur'an kursunun önemi ve çocukların kurslarda sağlıklı dini bilgiye ulaşmaları için gerekli konuların değerlendirildiğini söyledi.

Öğrencilerde değerler eğitiminin ön planda tutulması gerektiğini dile getiren Vali Şentürk, "Din eğitiminde çocukların gelişmelerine uygun eğitim verilmelidir. Çocuklarımıza sahip çıkmak en önemli görevimiz. Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın dinine, vatanına ve milletine bağlı ahlaklı birer birey olmaları açısından önemli bir fırsat. Evlatlarımızı geleceğe hep birlikte hazırlamalıyız" dedi.

İl Müftüsü Akkuş da Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitiminin yanı sıra öğrencilere gezi programları ve sportif etkinlikleri düzenleyeceklerini bildirdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
Necati Şentürk, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü Atanamayınca ipek böceği işine girdiler, aylık 20 bin lira kazanıyorlar Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 14:04:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]