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Bilecik'te "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun Projesi"

39 dakika önce

Bilecik'te, Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" adlı proje tanıtıldı.

Bilecik'te
Bilecik'te, Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" adlı proje tanıtıldı.
Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Müftüsü Necati Akkuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile ilçe müftülerinin katıldığı toplantıda, yaz Kur'an kurslarının önemi ve çocukların kurslarda sağlıklı dini bilgiye ulaşmaları için gerekli konular değerlendirildi.
Öğrencilerde değerler eğitiminin ön planda tutulması gerektiğini belirten Şentürk, "Din eğitiminde çocukların gelişmelerine uygun eğitim verilmelidir. Çocuklarımıza sahip çıkmak en önemli görevimiz. Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın dinine, vatanına ve milletine bağlı ahlaklı birer birey olmaları açısından önemli bir fırsat. Evlatlarımızı geleceğe hep birlikte hazırlamalıyız." dedi.
İl Müftüsü Akkuş da Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitiminin yanı sıra öğrencilere yönelik gezi programları ve sportif etkinlikleri düzenleyeceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:00 Kaynak: AA
Akkuş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Güncel
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