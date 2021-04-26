Tüm yarışmacılara ve komisyon üyelerine Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından oluşan kitap seti hediye edildi.

Komisyon başkanlığını İl Müftüsü Ali Erhun'un yaptığı yarışmaya merkez ve ilçe birincileri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği yarışma Merkez Şerifpaşa Camisi'nde gerçekleştirildi.

Bilecik 'te din görevlileri arasında "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışmaları" yapıldı.

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası yarışmaları il finalleri yapıldı - Son Dakika

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