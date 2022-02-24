Bilecik'te çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

24.02.2022 10:38
Bilecik'te çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde seyreden Fatih K. idaresindeki 11 UB 691 plakalı otomobil, Ahmet A'nın kullandığı 53 DP 262 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bahçelievler Mahallesi, Otomobil, Bilecik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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