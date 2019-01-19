Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Çatı Yangını

Bilecik'te Çatı Yangını

9 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Camicedit Mahallesinde Recep ve Mustafa Topçu'ya ait 3 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte kontrol altına aldı.

Yangında, çatı hasar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Osmaneli, İtfaiye, Bilecik, Güncel
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