Bilecik'te Çatı Yangını
9 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Camicedit Mahallesinde Recep ve Mustafa Topçu'ya ait 3 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte kontrol altına aldı.
Yangında, çatı hasar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:36 Kaynak: AA
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