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Bilecik'te çatı yangını

1 saat önce

Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonrası söndürüldü.

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Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonrası söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki fırının bacasında beliren alevler, apartmanın çatısına sıçradı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye yönlendirildi. Yangına Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çatıda büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa
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