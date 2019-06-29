Bilecik'te çatı yangını
1 saat önce
Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonrası söndürüldü.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
'te 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonrası söndürüldü.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Beşiktaş
Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki fırının bacasında beliren alevler, apartmanın çatısına sıçradı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye yönlendirildi. Yangına Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çatıda büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK
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