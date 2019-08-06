Bilecik'te çatı yangını
1 saat önce
Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:32 Kaynak: AA
'te 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi
'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında, mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin büyümeden söndürdüğü yangında çatıda hasar meydana geldi.
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