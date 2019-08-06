Son Dakika Haberleri: Bilecik'te çatı yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te çatı yangını

1 saat önce

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'te çatı yangını, System.String[]
Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında, mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin büyümeden söndürdüğü yangında çatıda hasar meydana geldi.
Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de kritik istifa
Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan genç, camiyi ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı İmamoğlu'dan, Kabataş Martı Projesi açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 22:45:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]