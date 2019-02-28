Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Çatı Yangını Korkuttu

Bilecik'te Çatı Yangını Korkuttu

1 saat önce

Bilecik'te 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına korku dolu anlar yaşattı.

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Bilecik'te 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde Yüksel Gökçedağa ait 3 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar ve binanın altındaki balık restoran sahipleri durumu hemen 110'u arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi'ne ait iki adet itfaiye aracı yangına müdahale ederek alevler daha da büyümeden söndürdüler. Çıkan yangında çatıda büyük maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Öte yandan olay yerine dumandan etkilenen birisi olasılığına karşın 112 ekibi sevk edilirken, elektrik ve doğalgaz firmalarına ait ekiplerde olay yerine geldi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:23 Kaynak: İHA

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