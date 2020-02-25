Bilecik'te çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Faruk Genç , gazetecilere yaptığı açıklamada, Seyfettin Korkmaz'ın güneş enerjisi sisteminde yaşanan arıza nedeniyle çatıya çıktıktan sonra olayın meydana geldiğini bildirdi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Korkmaz'ın cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Korkmaz'ı Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.

Bahçelievler Mahallesi Belde Sokağı'nda 4 katlı bir binanın çatısına tamirat için çıkan Seyfettin Korkmaz (65), dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı.

Bilecik 'te bir binanın çatısından düşerek yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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