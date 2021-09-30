Bilecik'te çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakandı. Şahılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timine (JASAT) bağlı ekipler Bilecik kent merkezi ve Söğüt ilçesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahısları tespit ederek, bir operasyon düzenledi. Bilecik il merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranma kaydı bulunan E.Ç. ve Söğüt'te dolandırıcılık, bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarını araç kullanmak suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak suçlarından aranma kaydı bulunan H.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Bilecik ve Söğütte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(Nadir Korkmaz-İHA)