Son Dakika Haberleri: Bilecik'te çeşmelerden çamurlu su aktı

Bilecik'te çeşmelerden çamurlu su aktı

2 saat önce

Bilecik'te dün musluklardan akan çamurlu su vatandaşları isyan ettirirken, belediye yaptığı duyuru ile vatandaşları çeşme suyu içmemeleri konusunda uyardı.

Bilecik'te çeşmelerden çamurlu su aktı, System.String[]
Bilecik'te dün musluklardan akan çamurlu su vatandaşları isyan ettirirken, belediye yaptığı duyuru ile vatandaşları çeşme suyu içmemeleri konusunda uyardı.

Bilecik merkez İsmetpaşa ve İstiklal mahallesinin bazı kesimlerinde dün çeşmelerden akan çamurlu su vatandaşları çile çıkardı. Bilecik Belediyesi belediye hoparlörlerinden "Suları kullanmayın" diye anons yaptı. Mahalle sakinleri akan su ile banyo bile yapamadıklarını söylerken, bu durumun bir an önce çözülmesi için belediyenin çözüm bulmasını istediler. Durum akşam iftar vaktinde düzelirken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:55 Kaynak: İHA
Bilecik, Güncel
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