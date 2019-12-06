Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' - Son Dakika

Bilecik'te "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"

6 saat önce

Bilecik Valiliğince tarafından hazırlanan "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Söğüt ilçesinde 10 bin 410 sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldı.

Bilecik'te

Bilecik Valiliğince tarafından hazırlanan "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Söğüt ilçesinde 10 bin 410 sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçelerde gerçekleştirilecek olan ilk fidan teslim programı Söğüt ilçesinde Vali Bilal Şentürk'ün katılımıyla yapıldı.

Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ceviz fidanı dağıtımına, Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu, cihan imparatorluğunun kurulduğu yerden başlamak istediklerini söyledi.

Projenin ilçe ekonomisine önemli derecede katkı sunacağını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Atalarımız bu toprakları bizlere vatan yapmış, biz de buralara sahip çıkalım. Ekelim, biçelim, üretim yapalım, en iyi şekilde değerlendirelim. İlimiz için, bir organize sanayi bölgesi boyutunda gelir getirici olduğuna inandığımız yaklaşık bin 700 ailemize hitap eden bir projemiz oldu. Köylerimizde nüfus maalesef yaşlanıyor. Biz köyünden çevre illere göçmüş genç vatandaşların bir ayağını köylerine bağlayalım istedik. Köyündeki ceviz bahçesi bahanesiyle hafta sonları köyüne gelsin, bu yönüyle köye geri dönüşü sağlayalım istedik."

Bakımı kolay olan ceviz fidanlarının yüksek gelirle üreticilerin yüzünü güldüreceğini vurgulayan Şentürk, "Meyve veren bir fidan, 3 yıl bakımı yapılırsa hayırsız bir evlattan daha hayırlıdır. Peygamberimiz 'Son nefesini verecek olsanız bile, elinizde bir fidanınız olsa onu toprakla buluşturun' diyor. İnsanlar yemezse kuşlar yer. Dikelim bakımlarını yapalım. 170 bin cevizin gelecek yıllardaki getirisi bir organize sanayi bölgesinin getireceği gelirden aşağı değil. Hem gelirimiz olur, hem de ilimiz ceviz üretiminde daha ön plana çıkmış olur." diye konuştu.

Şentürk, konuşmasının ardından, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaşla birlikte 98 çiftçiye ceviz fidanı dağıttı.

Bilecik, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sulu tarım ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı sağladı
Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 23:29:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]