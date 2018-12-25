Bilecik'te Cezaevi Firarisi Yakalandı
11 dakika önce
Bilecik'te, geçen yıl cezaevinden firar eden kişi yakalandı.
Bilecik
'te, geçen yıl cezaevinden firar eden kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, geçen yıl cezaevinden firar eden A.A'nın bulunduğu yere ilişkin elde edilen istihbarat üzerine Haceloğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, cezaevi firarisi A.A. ile ona yardım ettiği iddia edilen T.Ç, Ö.T, H.Y. ve O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevi firarisi, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.
Bu arada firariye yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, Ö.T ve T. Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:26 Kaynak: AA
Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı
Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı
Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı