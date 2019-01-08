Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

Bilecik'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

2 saat önce

Zonguldak Cezaevinden yaklaşık iki ay önce firar eden hükümlü, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde baba evinde gözaltına alındı.

Bilecik'te Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Zonguldak Cezaevinden yaklaşık iki ay önce firar eden hükümlü, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde baba evinde gözaltına alındı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan iki ay önce firar eden N.G. babasının evinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Hemen harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve yaptıkları operasyonla, uyuşturucu madde suçundan hükümlü N.G.'yi Camikebir Mahallesi'ndeki baba evinde saklanırken yakaladı.

N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Osmaneli Adliyesine sevk edildi. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Bilecik M tipi Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

Zonguldak, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa
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