Bilecik'te cezaevindeki şüpheli ölüme soruşturma - Son Dakika
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Bilecik'te cezaevindeki şüpheli ölüme soruşturma

23.02.2022 14:31
Bilecik'te cezaevindeki şüpheli ölüme soruşturma

Bilecik'te cezaevinde bir mahkum ölü bulundu.

Bilecik'te cezaevinde bir mahkum ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Taner I. (45), sabah saatlerinde kaldığı koğuşta çamaşır ipiyle asılı olarak bulundu. Taner I.'nın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Taner I.'nın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. - BİLECİK

Bilecik'te cezaevindeki şüpheli ölüme soruşturma

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Bilecik, Cezaevi, Mahkum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te cezaevindeki şüpheli ölüme soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te cezaevindeki şüpheli ölüme soruşturma - Son Dakika
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