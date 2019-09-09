Son Dakika Haberleri: Bilecik'te CHP'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son Dakika Yaşam Haber

Bilecik'te CHP'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı

12 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Bilecik'te CHP'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.


CHP İl Başkanlığında başlayan kutlama etkinliklerinde konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, partilerinin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlayarak, CHP'nin kuruluş yıl dönümünü bayram olarak değerlendirdiğini belirtti. Şahin, "Bizler en iyi şekilde çalışarak tekrar iktidara geleceğiz. Ben bu anlamda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güzel çalışmaları ile halkımızın yanında yer alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben kuruluş yıl dönümlerini bayram olarak değerlendirmek istiyorum. Onun için hepinizin bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere partimizin her bir kademesinde emek veren bütün arkadaşlarımıza da şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.


Parti binasındaki konuşmaların ardından CHP'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü için pasta kesildi. Son il başkanlığı binasından Cumhuriyet Meydanına yürüyen grup, burada Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam eden programda günün anlam ve önemini belirten Konuşmalarla son buldu.


Öte yandan, CHP'ye üye olan 60 yeni üyenin rozetleri Belediye Başkanı Semih Şahin ve parti yöneticileri tarafından takıldı. - BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li 11 belediye başkanı WhatsApp grubu kurdu! İmamoğlu, Yavaş ve Soyer de var
CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:11:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te CHP'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]