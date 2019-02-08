Bilecik'te Çiftçi Eğitim ve Yayım Çalışmaları
1 saat önce
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından Yenipazar ilçesinde başlangıcı yapılan 2018-2019 yılı çiftçi eğitim ve yayım çalışmaları kapsamındaki programa, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, Kızıldamlar, Kurtköy, Selöz, Taşçılar, Yeniköy, Küplü,...
Bilecik
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından Yenipazar
ilçesinde başlangıcı yapılan 2018-2019 yılı çiftçi eğitim ve yayım çalışmaları kapsamındaki programa, Bilecik'in Gölpazarı
ilçesi, Kızıldamlar, Kurtköy
, Selöz, Taşçılar, Yeniköy
, Küplü
, Vezirhan
, Kayabeli ve Alpagut
köyleri ile devam edildi.
İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri Derya Aksu
, Yasemin Çam ve Özgür Aras
, teknikerler İlyas Balı, Hakan Kayılı'nın eğitmen olarak yer aldığı eğitim programları Bilecik Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli'nin katılımları ile gerçekleştirildi.
Program hakkında bilgi veren Bilecik Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, "İlçe ve köy merkezlerinde düzenlenen eğitim çalışmalarında üreticilerle bir araya gelinerek, yaz dönemi il müdürlüğü teknik personellerinin yapmış oldukları arazi kontrolleri sırasında karşılaştığı sorunlar ve çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda eğitim programları hazırlandı. Eğitim programında yapılan sunumların ardından üreticilerin soru ve önerileri alınarak üretimde verim ve kalitenin artması adına tavsiyelerde bulunuldu. Teorik olarak düzenlenen programlara arazi çalışmaları ile devam edilerek uygulamalı budama eğitimleri verildi" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:59 Kaynak: İHA
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