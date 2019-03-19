Bilecik'te Çiftçiler Elektrik İndiriminden Yararlanacak
37 dakika önce
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilerin kullandığı elektriğin oranında yüzde 12 civarında bir indirime gidildiğini açıkladı.
Bilecik
Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilerin kullandığı elektriğin oranında yüzde 12 civarında bir indirime gidildiğini açıkladı.
Yoldaş, Bilecik Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu. İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz, elektrik kullanımında daha ucuz tarifeden elektrik alma imkanına sahipti. Sadece tarımsal sulamada değil, diğer hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçi kardeşlerimiz de aynı tarife grubundan yararlanacaklar. Eski sitemde onlar ticarethane tarifesinden yararlanıyor ve kilovat saatine yaklaşık 72 kuruş bir bedel ödüyorlardı. Şimdi ise tarımsal sulama grubuna aldığımızda bu rakam 63 kuruşa indirilmiş oldu. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirim sağlandı. Tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:16 Kaynak: İHA
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