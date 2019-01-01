Bilecik'te Çiftçilere Koyun Dağıtıldı
51 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında üreticilere koyun dağıtımı yapıldı.
Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde "Genç
Çiftçi Projesi" kapsamında üreticilere koyun dağıtımı yapıldı.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2018 yılı içerisinde Bilecik'te 30 kişiye bin 20 küçükbaş hayvan ile 82 kişiye 410 büyükbaş hayvanın dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Konu hakkında açıklamada bulunan Yoldaş, "Bakanlığımız ve müdürlüğümüz olarak çiftçilerimizin daha profesyonel tarım yapmasını her zaman desteklemekte olup, bu proje ile boşalan köylerin tekrar canlanmasını amaçlıyoruz. Projeden faydalanan tüm genç çiftçilerimizin başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Projelerin girişimci genç çiftçilerimize, ilimiz tarım ve hayvancılığına ve ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Hayvanlarını teslim alan üreticiler 3 yıl boyunca bunları damızlık olarak kullanıp, et ve sütünden elde ettikleri gelirler işletmelerine katkı sağlayacaktır. İlimiz bitki örtüsü bakımından küçükbaş hayvan yetiştirilmeye çok uygun. Bu tür projelerle hayvancılığın daha fazla gelişeceği kanaatindeyim. Proje kapsamında 18 ve 40 yaş arasındaki çiftçilerimize devletimiz tarafından verilen hayvanların tamamı hibe olarak veriliyor. Çiftçilerimizin üretime katkı sağlayabilmeleri için teşvik edici bir güç olacağı kanaatindeyim. Üreticilerimizin her daim yanında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz. Alan vatandaşlarımıza hayırlı bereketli olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:44 Kaynak: İHA
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