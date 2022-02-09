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Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti

09.02.2022 23:38
Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde Necmettin Uyar'a ait 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, İsa Uyar ve Ömer Uyar'a ait evlere de sıçradı. Yangını fark eden köylüler, hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gölpazarı İtfaiyesi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme esnasında ekiplerce evde dumandan etkilenmiş halde bulunan Necmettin Uyar (62) ve eşi Emine Uyar (57) dışarıya çıkarıldı. Necmettin Uyar'ın 80 yaşındaki annesi Fatma Uyar ise evden çıkarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak yangında kurtarılan Necmettin ve Emine Uyar çifti ise sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Dr. Kızılkaya beraberindekilerle daha sonra hastaneye geçerek yaralıları ziyaret etti. - BİLECİK

Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti

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Büyükbelen, Gölpazarı, Bilecik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te çıkan ev yangınında 2 kişi kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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