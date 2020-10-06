Bilecik'te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Bilecik'te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Osmaneli Belenalan köyü Atış Alanı mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Osmaneli İlçe Orman İşletme Şefliği ile Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri, müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler ve vatandaşlar büyük uğraş verirken, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangına Orman İşletme Şefliğine ait 1 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve Osmaneli Belediyesine ait 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi. - BİLECİK
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