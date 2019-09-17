Son Dakika Haberleri: Bilecik'te çıkan yangında kavak ve meyve ağaçları kül oldu
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Bilecik'te çıkan yangında kavak ve meyve ağaçları kül oldu

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen yangında kavakların yanı sıra meyve ağaçları da kül oldu.

Bilecik'te çıkan yangında kavak ve meyve ağaçları kül oldu, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen yangında kavakların yanı sıra meyve ağaçları da kül oldu.


Alınan bilgilere yangın, Bilecik- Osmaneli çevre yolu arasında bulunan Bayırköy Beldesi çıkışında bulunan alanda meydana geldi. Kavaklık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Bayırköy ve Osmaneli Belediyelerine ait itfaiye araçları ve arazözler de müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken alevlerin ormanlık alan sıçraması engellendi.


Yangında 20 dönüm alanda bulunan kavak ve meyve ağaçları kül oldu. - BİLECİK

Bayırköy, Bilecik, Kavak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
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