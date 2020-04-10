Bilecik'te çilek yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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Bilecik'te çilek yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Bilecik'te çilek yüklü kamyonun devrilmesi sonucu D-650 kara yolunda ulaşım aksadı.
Bilecik'te çilek yüklü kamyonun devrilmesi sonucu D-650 kara yolunda ulaşım aksadı.
Beytullah Y. idaresindeki 33 AEM 240 plakalı çilek yüklü kamyon, D-650 Bilecik- Bozüyük yolunun Karaköy kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü Beytullah Y. yaralandı, kamyonun kasasında bulunan çilek kasaları karşı şeride döküldü.
Kamyon sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yola dökülen çileklerin temizlenmesi için kara yolunun Bilecik-Bozüyük istikametindeki trafik yaklaşık bir saat kontrollü olarak sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:20 Kaynak: AA
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